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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تنظم رحلة سياحية للأقصر وأسوان للطلائع.. صور

طلائع كفر الشيخ
طلائع كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، رحلتها إلى مدينتي الأقصر وأسوان، والتي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة لطلائع المحافظات المختلفة.

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وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التي تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر، كما تهتم مؤسسة الشباب والرياضة بتعزيز ثقافة المشاركين بالرحلات الشتوية.


وأوضح «محروس»، أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، منهم من سيبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان، ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام، ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر، البر الشرقي، وهي «معبد الكرنك- معبد الأقصر- متحف الأقصر»، وفي البر الغربي «معبد حتشبسوت- جزيرة الموز- معبد هابو- وادي الملوك»، والصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما يزور المشاركون في أسوان «متحف النوبة- السد العالي- المسلة الناقصة- جزيرة النباتات- معبد فيلة- رمز الصداقه - مقابر النبلاء»، علاوة على الجولات الحرة.


وأضاف «محروس»، أن مشروع الرحلات الشتوية الذي يتم تنفيذه سَنَوِيًّا، يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطني لديهم، والتعارف، وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات، وتشجيع السياحة الداخلية. بمشاركة محافظات كفر الشيخ، الإسكندرية، بور سعيد، بني سويف الفترة من 27/1حتى 2/2
 

ويأتي ذلك ضمن الرحلات الشتوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

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