البارالمبية تعقد اجتماعا تنسيقيا مع الاتحادات استعدادا لدورة باريس 2024

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، الاجتماع التنسيقي الاول مع الاتحادات البارالمبية ومسؤولي لجان النشاط البارالمبي والاتحادات الأوليمبية .



وتضمن الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للجنة وسبل التعاون مع الاتحادات للارتقاء بالرياضات البارالمبية، وتم الإعلان عن اختيار النائبة آية مدني سفيرة للرياضات البارالمبية .



كما تضمن الاجتماع الإعلان عن الرياضات التي تتضمنها دورة الألعاب الباراليمبية بباريس ، والاعلان عن موعد دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية والرياضات التي تتضمنها .



وطالبت اللجنة الاتحادات بمخاطبتها ببرامج الاعداد لدورة الألعاب البارالمبية بباريس ، و المعسكرات المطلوبة لادراجها في خطة اللجنة و الميزانية المخصصة للإعداد ، كما تمت مناقشة توابع الدعم .



حضر الاجتماع عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام إدارة الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وعماد رمضان أميين صندوق اللجنة البارالمبية ، والدكتور أشرف العجيل و شعبان الخطيب والمهندسة أمل مبدى أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ، هويدا مندي المدير التنفيذي للجنة ، والعديد من رؤساء وممثلي الاتحادات الأولمبية والبارالبمبية ، و ممثلي الشركات الراعية، وعلى رأسهم الدكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات ، ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، والدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبية ، والدكتور أحمد آدم رئيس اتحاد الشلل الدماغي ، واللواء ايمن شوية رئيس اتحاد الكانوي والكياك ونائبه العميد خالد سمير ، و الصحفي رامي عبد الحميد امين صندوق اتحاد المكفوفين ، والعديد ممثلي الاتحادات الأوليمبية والبارالبمبية .



وعرض الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة، خطة المجلس الاستثمارية والتسويقية ، والتي تتضمن مقترح إنشاء شركة مساهمة بحسب ما سمح به قانون الرياضة بحيث تكون شراكة بنسبة 60 % للجنة البارالمبية والاتحادات و 40% لشركاء خارجيين ، وسيتم اعداد ورقة عمل وعرضها على الاتحادات والمناقشة فيها ، ومن الاتحادات يرغب في المشاركة في الشركة .



كما تم الإعلان عن اقتراب تدشين الأكاديمية البارالمبية، وعن استضافة اللجنة للمؤتمر العلمي الدولي "فيستا" الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الدولية .



وأعرب الدكتور حسام الدين مصطفى عن سعادته بالاجتماع ،وما تم خلاله من مناقشات مثمرة تصب في مصلحة الرياضات البارالمبية، مضيفا أن اللجنة سوف تكثف تواصلها مع الاتحادات لتذليل أي عقبات في طريق الارتقاء بالرياضات الباراليمبية . وأكد رئيس اللجنة البارالمبية على أن مثل تلك الاجتماعات تكون إيجابية للغاية في طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة .

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