الغرف التجارية: 90% من الإفراجات في الموانئ بغرض تدبير للدولار

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه خلال الأيام الماضية كان متبقي في الموانئ 2.3 مليار دولار سلع متأخرة في الموانئ ويجري خلال الأيام الحالية الإفراج عن سلع بقيمة مليار ونصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة،:" 90 % من الإفراجات التي تتم في الموانئ تكون عبارة عن إفراجات وتدبير للدولار في نفس الوقت، حيث أن كل 10 أيام يتم ضخ مليار دولار تقريبًا كاستثمارات جديدة، وفقًا للبنك المركزي.



وأكمل: "آخر التقارير من الشركات تؤكد أن كافة البضائع المتأخرة، خرجت من الموانئ، ما يؤكد أن المصانع أصبح لديها رصيد من شهر لشهرين وهو ما يكون له أثر واضح جدًا على استقرار الأسعار.

https://youtu.be/zpm05CAKc0k