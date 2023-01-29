بروتوكول تعاون ثلاثي بين مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض والنقابة

وقعت نقابة التمريض ومديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، وكلية التمريض بجامعة الإسكندرية بروتوكول تعاون ثلاثى الأطراف لبحث تعزيز التعاون.

ويتضمن البروتوكول عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات فى مجالات الرعاية المركزة والعمليات والغسيل الكلوى والأطفال حديثي الولادة والاستقبال والطوارئ والحروق والإنعاش القلبى الرئوى علاوة على برامج إعداد القادة والمدربين.

ويتضمن البروتوكول الانشطة التدريبية داخل قاعات النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية على أن تتولى مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض توفير المدربين المؤهلين.

وقع البروتوكول عن نقابة التمريض الدكتورة "كوثر محمود" نقيبة التمريض وعضو مجلس الشيوخ، وعن مديرية الشئون الصحية الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، وعن كلية التمريض الدكتورة "نفرتيتي حسن" عميدة الكلية، كما حضر توقيع البروتوكول الأستاذة "عفاف محمد فهمى" مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية، و"سهى مصطفى" رئيسة النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية.