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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن صفقة جديدة يستعد النادي الأهلي لإجرائها في مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال هاني حتحوت خلال برنامجه «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»: الأهلي يسعى لصم لاعب تحت السن من أحد أندية شمال لإفريقيا والتركيز الكامل يصب حاليا عليه، ومن المحتمل أن يتعاقد الأهلي مع لاعب فوق السن إذا تعثر ضم الأول.

وأكمل هاني حتحوت: "حال ضم الأهلي لاعب مهاجم فوق السن فسيخرج بيرسي تاو أو برونو سافيو على سبيل الإعارة ولكن سبب ضيق الوقت فإنه من الممكن عدم إجراء أي تعاقد خلال الفترة الحالية.

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