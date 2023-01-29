سيول تضرب نيوزيلندا وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.. فيديو

تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة مرة أخرى اليوم الأحد، ما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.

ولا تزال أوكلاند التي تتعرض لهطول غزير للأمطار منذ يوم الجمعة في حالة طوارئ، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من طقس أشد قسوة اليوم وغدا تشهده الجزيرة الشمالية.

وأضافت أن هطول الأمطار بغزارة قد يتسبب أيضا في حدوث‭‭‭ ‬‬‬سيول وغمر الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها.

وقالت السلطات اليوم إن آلاف المنازل ما زالت بدون كهرباء في حين انقطعت المياه عن المئات من تلك العقارات.

قالت شركة طيران نيوزيلندا قالت إن الرحلات الدولية للشركة من وإلى أوكلاند ستستأنف ظهر اليوم (2300 بتوقيت جرينتش).