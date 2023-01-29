خطة لمشاركة العاملين بالجهاز الإدارى في شمال سيناء بالأنشطة الرياضية

أكد محمد ابراهيم العلاقمى رئيس الاتحاد الرياضى الفرعى للمصالح الحكومية في محافظة شمال سيناء، أن الاتحاد اعد خطة طموحة للمشاركة في الدوري للعاملين بالجهاز الإدارى في الأنشطة الرياضية علي مستوي المحافظة.

وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

سن التقاعد

وأضاف ، أن الخطة تتيح فرصة مشاركة العاملين بالجهاز الاداري من سن 35 عاما إلى سن التقاعد للرجال والسيدات، وذلك للمشاركة في كل الفاعليات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة.

علاوة على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والجامعات والمعاهد لتنفيذ الأنشطة.

الي جانب فتح آفاق جديدة لإنتقاء الأبطال الرياضيين في كل المراحل العمرية.



