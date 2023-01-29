تونس.. انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

تنطلق اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس، والتي يشارك فيها نحو 7,8 ملايين ناخب للتصويت لاختيار أعضاء برلمان تونس.

ويتنافس في هذه المرحلة 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة لوضع نظام رئاسي.

وكانت قد دخلت تونس، امس السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد.

وخلال هذا اليوم، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأي عملية لكسب الناخبين، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.