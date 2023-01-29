بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف.. وفاء عامر تنضم لـ مسلسل الكتيبة 101

انضمت الفنانة وفاء عامر إلى فريق عمل مسلسل “الكتيبة 101” والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وأعلن الفنان آسر ياسين، عن مشاركته في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "الكتيبة 101"، بالمشاركة مع عمرو يوسف.

ومن الُمقرر انطلاق تصوير مسلسل آسر ياسين الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلق الفنان الشهير في ستوري عبر انستجرام قائلا :"توكلنا على الله"، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

مسلسل "الكتيبة 101"، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول بطولات الكتيبة في سيناء، وإنتاج شركة سينرجي.

وكان آسر ياسين، سيشارك في موسم رمضان بمسلسل "نسيت كلمة السر"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب حسن كمال، إلا أنّ منتج العمل طارق الجنايني أعلن في وقتٍ سابق عن تأجيل المسلسل إلى رمضان 2024.

وذلك كون العمل يتطلب وقتًا طويلًا في مرحلة التحضيرات لخروجه على مستوى متميز بحس برنامج ET بالعربي.

فيلم آسر ياسين

أطلقت شركة "سي سينما برودكشنز" البوستر التشويقي الأول لفيلم "شماريخ". وهو بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي ، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ويعد التعاون الثاني الذي يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من أخر تعاون بينهما من خلال فيلم زي النهاردة عام 2008.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.