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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. وتناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية. 
 

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بعد التحول المفاجئ في الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وسقوط الأمطار

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الأرصاد: عودة الأمطار والأجواء الشتوية في هذا الموعد


حالة الطقس 

وقالت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الولى المصرية”، إن اليوم هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى الارتفاع يتراوح بين الـ 3 والـ 4 درجات مئوية على أغلب مناطق الجمهورية.


استقرار الأحوال الجوية والشبورة المائية

وتابعت “غانم”، أن هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس مما يعمل على زيادة الإحساس بالدفء خلال فترة النهار، موضحة أن الأجواء دافئة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تسود أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

بينما يسود طقس من بارد لـ شديد البرودة مع دخول ساعات الليل على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما تصاحبه ظاهرة الشبورة المائية.
 

الأرصاد الطقس حالة الطقس الطقس اليوم

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