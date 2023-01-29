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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

البرلمان يناقش قرارا بشأن المساعدات المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة ببروتوكول 2010

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.

 

و جاء بالمذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنها تهدف إلي مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء علي المستوي الثنائي بين الدول أو المستوي الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

 

وفي هذا الإطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية ، كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي  برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وبحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010  واعدت بشأنها تقريرا يستعرضه علي المجلس رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الان.

المستشار الدكتور حنفى جبالى المسائل الضريبية المعدلة التهرب الضريبى الأرباح الرأسمالية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

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