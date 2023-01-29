اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بهتك عرض سيدة ثلاثينية فى جنوب الجيزة إلى المحاكمة الجنائية وحصل صدي البلد على أقوال الضحية والتى جاءت كالأتي:

س: ما تفصيلات بلاغك والواقعة محل التحقيق؟

ج/ اللي حصل ان انا امبارح الصبح كنت نازلة مع اولادي ورايحة عند والدي علشان أخد بنت اخويا وودي الأولاد كلهم رحلة تبع الكنيسة وانا بيني وبين والدي اربع شوارع فكنت رايحة علي رجلي ولما وصلت تحت بيت والدي حسيت بايد اتحطت علي منطقة حساسة بجدسمي فاتخضيت وجيت ابص لقيت شاب هو اللي عمل كده وجري هرب من المكان فقعدت ازعق بس هو جري وبعد كده رحت عملت محضر في القسم وجبت كاميرا جايبة الموضوع وقدمتها مع المحضر وجيت النيابة انهاردة وهو ده كل الي حصل.

س/ ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟ :

ج: انا كنت رايحة لوالدي الببيت علشان اخد بنت اخويا من

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: انا كان معايا اولادي الثلاثة وهما الكبيرة اسمها فيرونيا وعندها 13 سنة وبنتي التانية اسمها مهرائيل وعندها 10 سنين وابني الصغير توماس وعنده 4 سنين.

س: وما هي وسيلة ذهابك لوالدك؟

ج: انا كنت رايحة مشي علي رجلي

س: وما الذي حال دون استقلالك لثمة مركبة لايصالك لمنزل والدك؟

ج: علشان هو ساكن علي بعد 4 شوارع من بيتي فبتمشا لبيته دايما.

م: وهل انتي متزوجة؟

ج: ايوة

س: وهل رزقتي بأطفال من تلك الزيجة؟

ج: ايوة عندي ثلاثة أولاد الي كانوا معايا وقت الواقعة

س: وما هي حالة الطريق من حيث المارة؟

ج/ هو الشارع كان فاضي وكنت فاكرة ان انا واولادي بس الي ماشين بس لما اتخبط عرفت ان كان فيه شاب ماشي ورانا

س: وما هي طبيعة الملابس التي كنتي ترتديها آنذاك؟

كنت لبسه بلوزه بيضا وبنطلون جينز أزرق

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم الجيزة - محافظة الجيزة المتهم هتك عرض فتاة بالقوة بأن باغتها حال سيرها بالطريق العام ووخز بإصبعه موطن عفتها كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح.

وقالت النيابة العامة، إن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه للواقعة كما أضاف أنه

يتعاطى مخدر الحشيش المخدرعلى النحو المبين بالتحقيقات.