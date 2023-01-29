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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساحر لعقل الأنثى وعدواني.. احذري مواصفات «الرجل التوكسيك»| فيديو

«العلاقة التوكسيك»
«العلاقة التوكسيك»

عرضت قناة «العربية» تقرير عن مواصفات «الرجل التوكسيك»، وهو رجل ساحر لعقل الأنثى وعدواني في تصرفاته مع المرأة.

مرحلة قاسية خلال فترة التعارف تلاحظ فيها المرأة ان الرجل يحبها صباحا ويكرهها ظهرا ويبرر ويعتذر مساء وهو الرجل «السام» في العلاقة يطلق عليه «الرجل التوكسيك».

«التوكسيك» اسم يطلق على الرجل الخلطة من سحر متعب لعقل الأنثى وعدوانية مفرطة لأسباب مختلفة، وتنمر على أوصافها، وسيطرة مطلقة على حركاتها وسكناتها.

«الرجل التوكسيك» .. انتبهي في عدة أمور

حسب رأي الخبراء فإنه لابد للمرأة الالتفات والانتباه في عدة الامور في التعامل مع «الرجل التوكسيك» أبرزها أن يسود العقل على القلب في اتخاذ القرارات، خاصة عندما تشعر المرأة بضعف في تصرفاتها.

وينصح الخبراء بعدم الانجراف وراء رغبات الرجل، والتخلي عن التعاطي العمياء ولابد من معرفة الرجل «السام» هو شخصية مشوهة فكريا ومريض عقليا ومهزوز الثقة بنفسه ويقتل مشاعر المرأة.

الرجل التوكسيك الرجل السام العربية الأنثى تنمر

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