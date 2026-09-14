ياسين مرعي وكريم فؤاد ضمن حسابات عموته في تشكيل الأهلي أمام أبو قير

كشفت الإعلامية دينا سليم عن ظهور ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل لافت خلال التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، بعدما تواجد في أغلب الوقت ضمن مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين تلقوا تعليمات فنية من المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور أن عموتة يعتمد على ياسين مرعي بشكل كبير في التدريبات حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية الدفع باللاعب خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني في منحه فرصة للمشاركة.

وواصلت : كريم فؤاد لاعب الأهلي ظهر خلال تدريبات الفريق الأخيرة في مركز الظهير الأيسر، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة أبو قير للأسمدة.

وأردفت: ظهور كريم فؤاد في هذا المركز خلال التدريبات يجعله الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.