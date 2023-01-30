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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

خفض الكوليسترول
خفض الكوليسترول

مقارنة بعقار الستاتين تؤكد دراسة جديدة إن تناول فول الصويا  يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول  الذي يُطلق عليه اسم "القاتل الصامت"  بنسبة 70٪ مقارنة بدواء  الستاتين المتداول لعلاج وخفض كمية الكوليسترول التي ينتجها جسمك.
ووفقا لموقع موقع express يعد فول الصويا غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة ، وقد تم ربط فول الصويا بانخفاض مخاطر الإصابة بمجموعة من مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية فإذا كنت تعتقد أن أن تناول فول الصويا مخصص فقط للنباتيين ، فقد تدفعك الدراسة التالية إلى التفكير مرة أخرى فقد يساعد تناول  فول الصويا الغني بالبروتين B-conglycinin على تقليل مستويات الكوليسترول "الخبيثة" والدهون الثلاثية بنسبة 70٪.

علاوة على ذلك ، فأن فول الصويا  قادرًا أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل  مرض الكبد الدهني  وتصلب الشرايين وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

تعد من أبرز أنواع الكوليسترول التي يعالجها فول الصويا  الكوليسترول " الضار " المؤكسد  وهو النوع الذي يتراكم بشكل خطير على جدران الشرايين.

على الجانب الآخر أثبتت الدراسة التي نشر نسخه منها موقع  أن احتواء فول الصويا على مركبتات B-بروتين conglycinin مفيدة بشكل كبير ليس فقط لخفض الكوليسترول " الضار " ولكن للتخلص من الدهون الأخرى في الدم.

فول الصويا مشاكل القلب أمراض القلب والسكتة الدماغية مشاكل القلب والأوعية الدموية

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