مات غضبان عليا.. منى فاروق تكشف حقيقة وفاة والدها بسبب فيديوهاتها

كشفت الفنانة منى فاروق حقيقة وفاة والدها بعد أزمة فيديوهاتها التي أثارت الجدل منذ عدة أعوام.

وقالت منى فاروق في تصريحات صحفية نشرتها عبر ستوري صفحتها على انستجرام :" الناس طلعت أن أبويا مات غضبان عليا وده محصلش أبويا مات راضي عني وبيحبني ومكنش معترض على التمثيل".

تابعت :" ولا كان في مشاكل بينا وانا مسبتهوش و كانت روحي فيه وهو اتوفى قبل الأزمة بسنين والأزمة كانت في 2019 وأبويا اتوفى 2016".

منى فاروق ترد على الفيديوهات:

خرجت الفنانة منى فاروق عن صمتها ؛ حيث تحدثت في تصريحات صحفية عن أزمة فيديوهاتها الأخيرة .

وقالت منى فاروق: "هي ابتلاء كبير واللي ربنا بيحبه بيبتليه، وقلت إن كان في جواز في الفترة دي، بس أنا اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا وفي أهلي".

تابعت: "وحكموا عليا بالإعدام وأنا على وش الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ظلمني".

منى فاروق

منى فاروق :

شاركت الفنانة مني فاروق متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مني في للصور بإطلالة متميزة شتوية، مرتدية كاردي باللون الأصفر، ومعتمده علي الميكب الهادي الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي منكبيها.

وتعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.