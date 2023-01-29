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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث شئون دولية: أوروبا تتجه للمقاربة الأمنية لحل أزمة الاتجار بالبشر.. فيديو

صدى البلد

قال فؤاد عبد الرازق الباحث في الشؤون الدولية، إن الدول الأوروبية تنحى نحو المقاربة الأمنية لحل أزمة الاتجار بالبشر.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال ظهوره عبر برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلغاريا تطلب إقامة سور عازل بينها وبين تركيا، والدنمارك تحاول أن تتباحث مع رواندا في سبيل تقبل المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها.

مسار متعثر

وتابع: "هذا مسار متعثر حتى الآن، وهذه المقاربة لا تصلح، مشكلة الاتجار بالبشر هي شوكة في جنب جميع الدول الأوروبية، التي يصلها عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين".

وأردف: "هذه مشكلة كبيرة اجتمعوا عليها، ولكن لم يجدوا لها حلولا، رغم المناقشات التي تقام بين وزراء الداخلية".

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