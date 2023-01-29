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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك فيوتشر عن طريق سيف الدين الجزيري

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أحرز سيف الدين الجزيري هدف تقدم نادي الزمالك في شباك فيوتشر في الدقيقة 13 من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري 

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقدم الزمالك من خلال كرة عرضية أرضية من مصطفى شلبي من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد غنام باتجاه المرمى ليبعدها الحارس وتصل إلى الجزيري ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة بعد التحامه مع محمد رزق مدافع فيوتشر خ وذلك إثر تلاحم قوي في كرة مشتركة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي على رأس محمد رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت بداية المباراة سجالا بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على المرمى .

 

تشكيل الفريقين

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من،محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي  وسامسون أكينولا.

واستبعد الجهاز الفنى من التشكيل أحمد فتوح الذى دخل فى قائمة المباراة .

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود حمدي في حراسة المرمى
خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود رزق - جوزيف جوناثان 
خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا - عبد الكبير الوادي 
خط الهجوم: مروان محسن

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