التموين : أسعار الخضروات والفاكهة في “أهلا رمضان” أقل من الخارج بـ20%

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك تذبذبًا في الأسعار نتيجة الأزمة العالمية، وارتفاع الدولار، ولكن لا يجب تعليق أزمة ارتفاع الأسعار بالكامل على الخارج، مشيرا إلى أن البعض يستغل الأزمة الحالية ويبالغ في رفع الأسعار.

وتابع عبد المنعم خليل، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك اختلاف في أسعار الخضروات من مكان لآخر، وهذا سببه ارتفاع تكلفة الإيجار من مكان لآخر، مشيرًا إلى أن هناك استقرارا في أسعار الخضار والفاكهة، حيث يباع الآن الخضر والفاكهة في معارض “أهلا رمضان” بأسعار أقل من الخارج بنسبة 20%.

المنافذ الحكومة

ولفت المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن المنافذ الحكومة التي تبيع السلع بأسعار مخفضة أصبحت كبيرة للغاية ومنتشرة في كل مكان من خلال السيارات المتنقلة التي تجوب النجوع، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن وجود نقص في أسعار بعض السلع في محاولة منه لرفع الأسعار.