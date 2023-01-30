سكان شارع حسنى عثمان بمدينة نصر يستغيثون بسبب اشغالات المقاهي

استغاث سكان شارع حسنى عثمان - بحى السفارات- مدينه نصر- التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى وإعاقتها لنهر الطريق.

ويقول سيد محروس فى رسالتها : “ نعانى نحن سكان شارع حسنى عثمان - بحى السفارات- مدينة نصر- التابعة لمحافظة القاهرة من المهزلة في المقاهى التي استولت علي الشارع مش الرصيف لا الشارع كله غير الصوت العالي والتشجيع باعلي الأصوات وكل ما تخيله من مخالفات هل ده طبيعي وهل ده مترخص .

وأضافت : تقدمنا بعشرات الشكاوي ضد المقاهى المخالفة وغير مرخصة ومتعدية على حرم الطريق العام وارصفه المشاه وتسبب اعاقات مرورية شديدة بوضع الترابيزات والكراسى وشاشات العرض بمسار الطريق حيث لا يتم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي .

وأكد أن "هذه المقاهي تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح الأمر الذى يتسبب في إزعاج كبير”.

ويضيف: "نعانى أشد المعاناة من تسكع الشباب على المقاهى وعدم احترام حرمة الطريق وتبجح أصحاب تلك المقاهى التى يسمونها كافيتريا، فكل صاحب مقهى لا يكتفى باستغلال المساحة التى أمامه فقط بل يأخذ الجهة المقابلة له أيضًا، وكأن كل بلطجى يفعل ما يحلو له دون رادع".

ويشير إلى عدم الإغلاق في المواعيد المحددة، والسهر حتى بعد منتصف الليل، مما يؤدى لتجمعات شباب من خارج المنطقة، وسلوكيات غريبة تضر بأسرنا.

ويناشد المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن لوضع حد لهذه المأساة التى يعيش فيها الأهالى، مطالبة بضرورة حل هذه المشكلة التى لا تنتهى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.