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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية

صدى البلد

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،  اليوم الأحد - معرض  ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والذى يقام للعام السابع على التوالي بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر  .


حضر الافتتاح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر  وابتسام عبد المنعم مدير إدرة المعارض بوزارة التضامن الاجتماعى ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر ،  وتستمر فعاليات المعرض حتي 9 فبراير المقبل، و يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

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ويقام المعرض على مساحة 1800م، ويقوم العارضون بعرض منتجاتهم المتنوعة فى 94 باكية ، وتتنوع المعروضات  بين السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه  والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين ووحدتى تكافوء الفرص والسكان ومنصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر ومنتجات ذوى الهمم، وغيرها من المنتجات بمشاركة 16 محافظة  منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية و الأقصر والمنيا ، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط للمرة الأولي بـ8 باكيات والتي تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات والمطابخ بأسعار اقتصادية ، وعروض منها 5 غرف بسعر 60 ألف جنيه مصري.


وأكد محافظ الأقصر أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تهدف لدعم ومساندة كافة الأسر المنتجة لعرض منتجاتها وإتاحة الفرصة أمامها للترويج لها ،  مؤكداً أن معرض «ديارنا» يهدف إلى  الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، كما تفاعل محافظ الأقصر  مع العارضين الذين تلخصت مطالبهم  فى  تدريب شباب الأقصر على الحرف التراثية وتوفير أماكن أخرى لعرض منتجاتهم فى معارض محافظة الأقصر كما طالبو بمد فترة المعرض لمدة 5 أيام أخرى ووافق محافظ الأقصر على مطالبهم بشكل فورى ووجة المسئولين بسرعة التنفيذ .


حضر افتتاح معرض ديارنا صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالأقصر .

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