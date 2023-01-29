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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمحاربة الغلاء.. 15سيارة محملة بالسلع التموينية تجوب الأقصر

صدى البلد

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قوافل السيارات التموينية المتنقلة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء ، وقوام القافلة 15 سيارة مابين طن ونصف و5 طن للسيارة .

وأكد محافظ الأقصر، على جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية .

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر أن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30% ، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية ، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 130 و140 جنيهاً ، والأرز بـ15 جنية للكيلو ، والسكر بـ17 جنيهاً للكيلو ، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة ، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهاً للتر الواحد .

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وأضاف  وكيل وزارة التموين أنه تم افتتاح عدد 6 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر  14.5 جنيهاً للكيلو.

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