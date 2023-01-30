الذكور يستحوذون على الحصة السوقية لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن الربع الثالث من 2022 شهد نمو ملحوظا فى تمويلات المشروعات متناهية الصغير الممنوح للذكور و الاناث.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن الذكور استحوذا على الحصة السوقية لأرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية الربع الثالث من 2022 بنسبة 53% بقيمة تمويل 18.9 مليار جنيه وأعداد مستفيدين 1.5 مليون مستفيد.



وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن الإناث جاءوا من المرتبة الثانية من حيث أرصدة التمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية الربع الثالث 2022 بقيمة 16.6 مليار جنيه.

نمو أرصدة تمويلات مشروعات متناهية الصغر

أوضحت احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن نهاية الربع الثالث من 2022 شهد نموا ملحوظاً فى قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 45.4%.

كشفت الرقابة المالية أن حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 35.5 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من 2022 مقارنة 24.4 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من 2021 بزيادة 10.1 مليار جنيه.

أشار هيئة الرقابة المالية الى أن أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفع بنسبة 14.25% ليسجل 3.8 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ 3.4 مستفيد حتى نهاية الربع الثالث من 2021.

وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.7%، قيمة أرصدة تمويل 21.2 مليار جنيه وعدد مستفيدين 2.5 مليون مستفيد وذلك حتى نهاية الربع الثالث من 2022.

وجاء النشاط الزراعي فى المرتبة الثانية بنسبة 19.7% وقيمة أرصدة تمويل 7 مليار جنيه و بلغ عدد المستفيدين 635.2 الف مستفيد .

فى المركز الثالث كان من نصيب لنشاط الخدمي بنسبة 13.95%، وقيمة أرصدة تمويل 4.9 مليار جنيه و نحو 522.1 الف مستفيد .

فيما احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع و الأخير بنسبة 6.5% بقيمة أرصدة تمويل 2.4 مليار جنيه و نحو 244 الف مستفيد .



وذكر تقرير الرقابة المالية أن الشركات استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية الربع الثالث من 2022 بنسبة 59.3% بقيمة تمويل 21.1 مليار جنيه يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 36.1% بقيمة تمويل 12.8 مليار جنيه ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.5% بارصدة تمويل 881.1 مليون جنيه.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) المرتبة الرابعة بنسبة 1.9%،وتمويل بقيمة 693.4 مليون جنيه.

واظهرت الرقابة المالية عن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير منذ مارس 2016 حتى نهاية أغسطس 2022 والذى بلغ 1.2 الف مستفيد ، وبلغت أرصدة التمويل نحو 1.1 مليار جنيه.