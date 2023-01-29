نقيب الأشراف يمنح الدكتور أحمد عمر هاشم لقب شيخ الشرف

منح السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، عضو هيئة كبار العلماء، لقب "شيخ الشَرَفَ" للأشراف، تقديرًا لدوره في نشر سماحة الإسلام الوسطي، وبيان السُنة النبوية المشرّفة، وترسيخ السلام.



وقال نقيب الأشراف، خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الدكتور أحمد عمر هاشم يسعى دوما لنشر المحبة والسلام وبيان سماحة الإسلام الوسطي، وقاتل وناضل في سبيل إحياء وعودة نقابة الأشراف للعمل مرة أخرى، ولن ينسى أبناء الأشراف في كل مكان له ولسيرته العطرة هذه الوقفة.



ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يمتع الدكتور أحمد عمر هاشم بالصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء عما يقدمه لخدمة الدين الحنيف، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.

ويعد لقب "شيخ الشرف" للأشراف هو أعلى لقب يُمنح لأبناء الأشراف "آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم"، بناء على ما قدموه من أعمال وخدمات جليلة كل في مجاله.