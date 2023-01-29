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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يناقشان أوجه التعاون المشترك

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن اللقاء يأتي؛ في إطار التنسيق بين كل الجهات في الدولة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها.

وأشار وزير التعليم، إلى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية، لإمكانيات كبيرة في العديد من المجالات، في مقدمتها الطباعة والنشر؛ مما يؤكد قدرتها على المساهمة بدور كبير في تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم.

ومن جهته، قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء يأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط وزارة التربية والتعليم، بالهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد أن الجميع يسعون لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية، والاستفادة الكبيرة من كل الإمكانيات.

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