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أنشطة وفعاليات بالجامعات الأهلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.. ورؤساء الجامعات : قدمنا العديد من المنح.. وتم إطلاق عدة قوافل طبية وتنظيم المهرجان الرياضي للطلاب

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية : 


أنشطة وفعاليات بالجامعات الأهلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي
تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية لتدريب الطلاب
تفديم العديد من المنح لطلاب الجامعة للعام الجامعي 2022/2023 
إطلاق حملات تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي والسكر والتبرع بالدم
بدء الدراسة في 4 كليات خلال العام الدراسي بجامعة بنها للعام 2022/2023
 إطلاق عدة قوافل طبية وتنظيم المهرجان الرياضي لطلاب وطالبات الجامعات

 


شهدت الجامعات الأهلية تطوير كبير والعديد من الإنجازات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي،  الأمر الذي أظهر بشكل كبير إنجذاب الطلاب لهذه الجامعات والأقوال عليها.

 

من جانبه قد قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

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وأشار الدكتور أشرف حسين إلى أنه تم إنشاء مركزًا للتحول الرقمي بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور؛ بهدف تحليل البيانات الخاصة بالجامعة والبيانات ذات الصلة لاستخلاص المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، واستخراج التقارير الاحصائية لدعم العمليات الأكاديمية والإدارية، وذلك باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف حسين لموقع صدى البلد أن الجامعة شاركت في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وشاركت الجامعة في مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة Green Challenge من خلال التعاون مع شركةSchneider Electric  العالمية، وتقدم طلاب الجامعة بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم محافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور أشرف حسين أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لإثراء الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض بمستشفيات جنوب سيناء التابعة للهيئة، ودعم الهيئة بالخبراء المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس، كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع منظمة السياحة العربية؛ بهدف تقديم برامج تدريبية في مجال السياحة والضيافة وإدارة الفنادق والمنتجعات والفاعليات.

 

بينما قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والمُكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح الدكتور جمال سوسة لصدى البلد أن عام 2022 شهد بدء الدراسة في 4 كليات في جامعة بنها الأهلية والتي صدر بشأنها قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022 المُتعلق بإنشاء جامعة أهلية مصرية تحت اسم جامعة بنها الأهلية تكون لها شخصيتها الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتضم الجامعة 7 كليات وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة.

وأضاف أن إنشاء جامعة بنها الأهلية يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي تم تصميمها بمعايير عالمية، بهدف تحقيق خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تطبق أحدث النظم العالمية مع إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية، ومواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.


وأوضح الشناوي، لصدى البلد أن جامعة الجلالة أستقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث بدأت الدراسة بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، كما سيتم إضافة برامج أخرى متطورة في مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث تستهدف الجامعة طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.

وقال إن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.

وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.

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