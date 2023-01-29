والدة الطفل يوسف: الشخص الذى دهسه يخرج ويسهر وينام فى حضن أمه

روت والدة الطفل يوسف الكاتبة رضوى العوضى ، معاناة صغيرها الذي تعرض لحادث دهس على يد طفل آخر متهور، خلال عبوره الشارع في منطقة مدينتي بالتجمع الخامس.



وأضافت العوضي خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم نهال طايل، أنّ صغيرها يوسف كان قد حصل على إجازة نصف العام الدراسي بعد الانتهاء من الامتحانات، فقرر قضاء بعض الوقت مع أصدقائه، ولما خرج إلى الشارع فوجئ بسيارة يقودها طفل متهور تدهسه أثناء عبوره الشارع.

استعراض مهارته

وتابعت أن الطفل المتهور كان يحاول استعراض مهارته في السواقة لكنه لم يتحكم في السيارة ودهس يوسف، مما أدى إلى إصابته بكسر في قاع الجمجمة وإصابة في العين اليمنى وكسر في عضلة الفخذ، إضافة إلى دخوله في غيبوبة كاملة لمدة 4 أيام كان خلالها ما بين الحياة والموت.



أردفت والدة الطفل يوسف، أن الأطباء أبلغوها في البداية بأن حالة طفلها الصحية ميؤوسا منها، لكنه أفاق من الغيبوبة، مشيرة إلى أن الطفل الآخر الذي دهس صغيرها ما زال في حضن أمه و يسهر مع أصدقائه بكل حرية.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ ما تعرض له طفلها لم يكن حادث سير عاديا بكل جاء نتيجة تهور الطفل قائد السيارة، مضيفة:«مش هيسيب حق إبني، علشان فيه 1000 زيه بيعدوا الشارع».