شذى حسون تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

تألقت الفنانة العراقية شذي حسون، بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت شذي حسون، بلوك جذاب، حيث ارتدت توب منقوش وبنطال جلد، أبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، تفاصيل أعمالها التي تستعد لطرحها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً تحضيرها خلال الفترة الحالية لأغنية تحمل عنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متمنيةً أن تنال على إعجاب محبيها ومتابعيها.

قالت شذى حسون، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تستعد لطرح ألبوم قريبًا، مردفة: شغاله على ألبوم، وسجلت أكثر من أغنية رائعة.

وأكدت الفنانة العراقية، أنها من المقرر أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية قريبا، بعنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متابعة: أغنية على ما أظن؛ هيتم تصويرها فيديو كليب والاستايل هيكون مختلف، لأني حابة أطلع غير مألوفة في هذا الألبوم.

طرحت الفنانة شذى حسون والنجم فوديل، مطلع الشهر الجاري ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

يذكر أن آخر أعمال المطربة العراقية شذى حسون أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.