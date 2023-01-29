عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

شذي حسون
شذي حسون

تألقت الفنانة العراقية شذي حسون، بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت شذي حسون، بلوك جذاب، حيث ارتدت توب منقوش وبنطال جلد، أبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، تفاصيل أعمالها التي تستعد لطرحها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً تحضيرها خلال الفترة الحالية لأغنية تحمل عنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متمنيةً أن تنال على إعجاب محبيها ومتابعيها.

قالت شذى حسون، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تستعد لطرح ألبوم قريبًا، مردفة: شغاله على ألبوم، وسجلت أكثر من أغنية رائعة.

وأكدت الفنانة العراقية، أنها من المقرر أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية قريبا، بعنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متابعة: أغنية على ما أظن؛ هيتم تصويرها فيديو كليب والاستايل هيكون مختلف، لأني حابة أطلع غير مألوفة في هذا الألبوم.

طرحت الفنانة شذى حسون والنجم فوديل، مطلع الشهر الجاري ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

يذكر أن آخر أعمال المطربة العراقية شذى حسون أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

إطلالة جذابة تخطف الأنظار تستعرض جمالها شذى حسون كلمة حلوة الفنانة العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

5 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة إصدار نشرات خاصة بالأرصاد الجوية دون موافقة

دعاء ليلة 8 من رجب.. اعرف أفضل 9 أدعية لقضاء الحوائج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30 يناير 2023 .. مزايا مالية وحب جديد لهؤلاء

لو ميزانيتك قليلة.. احصل على موبايل فيفو جديد بـ3000 جنيه

سفارة أذربيجان في إيران تعلق العملية الدبلوماسية بعد الهجوم المسلح بطهران

تعادل سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

بعد الأتربة الشديدة.. 3 علاجات سريعة وفعالة للجيوب الأنفية

إذا كان في بدايته يمكن علاجه.. وصفات تقلل من البهاق

نوع خطير من السرطان تكتشفه بالألم المستمر وفقدان الوزن

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ