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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

له معلومات جنائية.. ضبط حلاق بحوزته حشيش وسلاح ناري في كفر الشيخ

متهم
متهم

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط حلاق، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدر الحشيش.

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تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ،  إخطاراً يفيد ضبط «م.ع» 38 سنة، حلاق، ومقيم دائرة قسم أول كفر الشيخ، له معلومات جنائية، آخرها القضية رقم 3208 لسنة 2004م جنايات قسم أول كفر الشيخ «مخدرات».

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وبحوزته سلاح ناري «طبنجة أجنبية الصنع» عيار 9 مم، مطموسة الأرقام وكمية الحشيش المخدر تزن حوالي 650 جراماً ومبلغ مالي  1485جنيهاً وهاتف محمول وسلاح أبيض «سكين».


وتم تحريز المضبوطات، وحُرر المحضر 427 لسنة 2023م جنايات قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

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