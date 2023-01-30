استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقتي حفر الباطن والأمير طلال بالغردقة

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أمس ، أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقتي حفر الباطن والأمير طلال بالأحياء، شمالي المدينة، والتي تشمل تركيب البرادورة والانترلوك.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مشروعات التطوير بمدينة الغردقة، كونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية.

و فى سياق اخر عقدت اللجنة الرئيسية لمنح القروض من صندوق التنمية المحلية بالبحر الأحمر، اليوم ، اجتماعًا برئاسة أحمد عبدالعزيز مرزوق السكرتير العام المساعد للبحر الأحمر، وأعضاء صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمرأة المعيلة.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها على مستوى المحافظة وصل إلى 190 مشروعا بإجمالي مليون و179 ألفًا و295 جنيها وتوفير 380 فرصة للشباب والمرأة المعيلة حتى نهاية عام 2022.

ووافقت اللجنة على تمويل 12 مشروعا بقيمة 155 ألف جنيه بإتاحة 24 فرصة عمل للشباب والمراة المعيلة بمدن الغردقة ومرسى علم، حيث تنوعت المشروعات ما بين تربية ماعز، واغنام، وملابس جاهزة، ومكتبة، وبيع خردوات، وبقالة.