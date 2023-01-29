«الزبرجد».. كل ما تريد معرفته عن جزيرة المعدن النفيس بالبحر الأحمر

جزيرة الزبرجد واحدة من ضمن جزر البحر الأحمر ، وتقع شواطئها البكر ضمن نطاق المحمية الطبيعية "جبل علبه - ايلبا"، وهي من أقدم الجزر التي عرفها القدماء، ويضم الموقع مجموعة من الجزر أكبرها هذه الجزيرة وسنتعرف خلال هذه السطور على أهم المعلومات التي تخص هذه الجزيرة والتي يطلق عليها جزيرة المعدن النفيس:

الجزيرة من أهم وأقدم مصادر حجر الزبرجد في العالم ويعتقد أنها أول مكان أُكتشف فيه حجر الزبرجد لأنها كانت معروفة بإسم جزيرة الزبرجد في مصر القديمة.

ويعرف الزبرجد فيها من 1300 ق.م، وقد أنتجت الجزيرة أكبر أحجار الزبرجرد في العالم، حجر يزيد وزنه على 310 قراريط معروض في متحف المعهد السمسثوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت الجزيرة واحدة من أهم المناطق السياحية في عهد الملكية وكانت قبلة لزيارات متكررة للملك فاروق شخصيا.

تشتهر بمشاهد الطيور ومن أشهرها صقر الغروب، وكونها موقع جاذب لممارسة رياضة الغوص تحت الماء لرؤية الشعاب المرجانية.

عام 1906 قامت شركة انجليزية بشراكة مصرية بالحصول على عقد تعدين فى الجزيرة لاستخراج الزبرجد، وتوقفت عن التنقيب مع الحرب العالمية الاولى.

عمل في الجزيرة أبناء البشارية والعبابدة سنوات طوال حراس لهذا المعدن.

لا يكاد يذكر نشاط حقيقي لهذه الجزيرة من بعد تلك التواريخ، وتظل أيضا قيمة كبرى مهمشة في هذا الركن في جزء من الجغرافيا المصرية.