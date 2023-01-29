محاضرات وأفلام وثائقية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة البحر الأحمر

قدمت مكتبة الخالدين بسفاجا احتفالية بعيد الشرطة تضمنت محاضرة "ملحمة الإسماعيلية صمود وبطولات"، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية، فيما بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاب مصطفى إبراهيم عبد العال.

وعرض قصر ثقافة الغردقة فيلم سينمائي بعنوان "مش أنا"، وعقد بيت ثقافة رأس حدربة، محاضرة بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات".

وفى سياق آخر، تستأنف كبرى شركات السياحة والرحلات السياحية الروسية Tez Tour رحلاتها السياحية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ بداية من اليوم الأسبوع الجاري، وسيتم تشغيل الرحلات من خلال الناقل الجوي الجديد عبر شركة Red Wings وذلك بعد توقف الرحلات النابعة للشركة الروسية الشهر الماضي بسبب قيود الطيران فوق الأراضي والأجواء الأردنية.

وأكد عصام على الخبير السياحي أن رحلات المغادرة التابعة لTez Tourستكون من موسكو 5 أيام في الأسبوع من مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي.

وأوضح عصام أن الشركة الروسية قامت باستبدال شركة الطيران والناقل الجوي «اي فلاي» بمشغل جوي جديد هي شركة «رد وينجز».

وكانت شركة الطيران الروسية Tez Tour قد علقت رحلاتها في الـ 13 من ديسمبر الماضي، بعد قرار وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بحظر تسيير رحلاتها من وإلى مصر عبر أجواء الأردن، بسبب قيود الطيران الصادرة من الأردن.