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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلسل لا ينتهي.. إزالة أجزاء خطرة بعقار قديم وسط الإسكندرية

إزالة أجزاء خطرة
إزالة أجزاء خطرة من عقار وسط الإسكندرية

أجرت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك جولة ميدانية للوقوف على حل شكاوي المواطنين ومتابعة حال الشارع.

وتوجهت خليفة إلى حارة سيدي شحاته متفرع من شارع سوق السمك القديم وذلك وفقًا للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين من الصفحة الرسمية للحي مساء امس.

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وبالمعاينة تبين عدم وجود أي مخلفات اتربة بالشارع تعوق الطريق  ، وبالمعاينة  للعقار ٢٨ سيدي شحاته ، تبين وجود اجزاء خطرة  وبالرجوع لقسم المنشآت تبين ان العقار صادر له قرار هدم رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٨ وخالٍ من السكان  ، ووجهت سيادتها  تعليماتها بالبدء في إزالة الأجزاء الخطرة بالعقار والذي تم في حينه.

كما توجهت سيادتها خلال الجولة لميدان سينما ريكس وشددت على استكمال رفع كفاءة الميدان ، بسرعة  إنهاء الأعمال باستكمال تركيب البلاط بالرصيف وذلك لإعادة الشيء لأصله بمشروع كهرباء.

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