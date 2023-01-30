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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيرانية منظمة إرهابية

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يدرس الجوانب القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

 

تأتي هذه الخطوة، التي تحظى بدعم فرنسا وألمانيا، ردًا على إمداد طهران روسيا، بطائرات مسيرة مسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب حملتها العنيفة على الاحتجاجات المستمرة في مدنها منذ أشهر.

 

ووفق فايننشال تايمز، أعربت باريس وبرلين عن دعمهما لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي.

 

وقال أربعة مسؤولين على دراية بالمناقشات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "تعمل الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي على صياغة رأي قانوني للدول الأعضاء بشأن شرعية الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

 

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع الصحيفة: "نعم، بعض الدول الأعضاء تدعم هذا الاقتراح"، مضيفا "سيؤيده الكثيرون".

وقبل أسبوع، مرر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية.

جاء ذلك بعد يومين من تصريح لرئيس المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، أعلنت فيه تأييدها تصنيف الحرس الثوري إرهابيا.

وإجرائيا، يمر قرار إدراج منظمة ما أو فرد بعينه على قائمة الإرهاب الأوروبية بـ3 مستويات، قبل صدوره، أولها تقديم دولة عضو مقترح رسمي بالإدراج إلى مؤسسات التكتل في بروكسل.

بعدها، يذهب المقترح إلى ما يعرف بـ"الأجهزة التحضيرية"، وبالتحديد إلى فريق العمل المعني بالتدابير التقييدية لمكافحة الإرهاب، الذي يقوم بفحص وتقييم المعلومات الواردة في المقترح. ووضع الأساس القانوني للإدارج، ثم يقدم توصيات إلى المجلس.

 

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