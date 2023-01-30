من الكواليس.. أحمد فهمي خلال تصوير مسلسل السفاح

شارك الفنان أحمد فهمي، صورة له من كواليس مسلسل السفاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وعلق أحمد فهمي علي الصورة: “من كواليس تصوير مسلسل السفاح”.

وحرص النجمان أحمد فهمى ورانيا يوسف والناقد طارق الشناوى، على مشاهدة عرض مسرحية "سيدتي الجميلة" للنجم أحمد السقا والنجمة ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن توتا ، والتى تعرض على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر والذى رفع شعار كامل العدد،وفور انتهاء العرض هنأ أحمد فهمى ورانيا يوسف أبطال المسرحية والتقطا الصور التذكارية معهم.

ويعيد النجمان أحمد السقا وريم مصطفى تقديم مسرحية "سيدتي الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا،ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.