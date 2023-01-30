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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب ينشر رسالة غامضة على فيسبوك بعد حربه الكلامية مع مرتضي منصور

صدى البلد

أطلق حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابقة، رسالة جديدة، مؤكدا أنه ليس كل ما يقال عنه يستحق الرد.
 

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وقال لبيب ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث قال: "ياريت نتعظ.. الكذبة الأكثر انتشاراً هي كذب الشخص على نفسه، تستطيع أنّ تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل وقت ولكنك لا تستطيع أنّ تخدع كل الناس كل الوقت".

وأضاف: "اكذب كذبة كبيرة ثم حاول تبسيطها وكررها، في النهاية أنت الوحيد الذي ستصدقها، ولكن الناس كلها في نهاية المطاف لن تصدقك". 

وواصل: "كذبة واحدة تدمر سمعة شخص بالكامل ما بالك بالذي يكذب كل يوم وفي كل موضوع ويظن أن الناس تنسى.. ليس كل ما يقال بحقك يستحق الرد لا تعطى قيمة لمن لا قيمة لهم".

يذكر أن لبيب دخل في حرب كلامية خلال الفترة الماضية مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، خاصة مع الاتهامات التي يتم توجيهها له من مرتضى، وآخرها أمس بفشله في توثيق عقد إمام عاشور لاعب الفريق، بعد توقيعه على عقد جديد خلال فترة تولي لبيب المهمة.

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