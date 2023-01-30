القوى العاملة : برنامج تدريبي على صيانة الأجهزة الكهربائية لذوى الهمم بكفر الشيخ

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بشأن تنظيم برنامج تدريبي لذوي الهمم والقدرات بمركز التدريب المهني على مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير فرص تدريب وتشغيل لذوى الإعاقة على المهن التى تتناسب مع إحتياجاتهم ودرجات إعاقتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ في تقريره ، انه تم بدء فعاليات البرنامج التدريبي لعدد 9 متدربين من ذوي الهمم؛ وقد تم تسليم المتدربين البالطو والأدوات التدريبية اللازمة للبرنامج التدريبي مجاناً ، وذلك في إطار خطة المديرية لتنفيذ سلسلة برامج تدريبية موجهة لذوي الهمم بنطاق المحافظة بهدف تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل تزامنا مع المبادرات الرئاسية لدمج ذوي الهمم في المجتمع ومبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية .

وأفاد مدير المديرية انه المديرية قامت بفتح باب التقدم للحصول على تلك الدورات لتلك الفئة من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية او من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها ،مع التأكيد ان تلك البرامج تقدم مجاناً للشباب مع الحصول على كافة الأدوات التدريبية التى يحتاجون إليها ، ويتم التدريب على أيدى مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة ويحصل المتدربين على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية في نهاية الدورات التدريبية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها .

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