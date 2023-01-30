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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة خطية من الرئيس الجزائري لخادم الحرمين.. تفاصيل

تبون
تبون


تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلّم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالرياض اليوم (الاثنين)، السفير نور الدين خندودي، مدير الإدارة العامة للبلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية.


وبحث الجانبان، خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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