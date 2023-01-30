برلمانية: توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر يعزز دورها الدولي

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لمصر، قائلة: “التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ليس طفيفا بل أن العلاقة الاقتصادية وحجم التبادل التجاري مفتوح علي مصرعيه بين البلدين”.

وأضافت “ محروس” خلال بيان لها اليوم، أن هذه الزيارة من الممكن أن تكون مخططة لأهداف بعينها في مصلحة مصر خاصة وأنه منذ حوالي أسبوع استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات الأمريكية قبل زيارته إلي الهند وبالتأكيد هذا يسهم في وضع خطوط عريضة ومعايير للتعاون الدولي في ظل التحديات الحالية من تضخم وغيره إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

واستكملت وكيل لجنة الاتصالات، أن توقيت الزيارة يخدم علي مصلحة مصر ودورها الدولي، معقبة “لا ننكر أن مصر هي بلورة الشرق الأوسط".

وأضافت "الزيارات الدولية المتبادلة تعكس دور مصر المحوري سواء في العملية الاقتصادية والاستثمارية أو في الملفات السياسية الدولية وعلينا أن لا نغفل الصراع العربي الفلسطيني وما حدث في غزة ودور مصر في القضية الفلسطينية في ظل انجازات الدولة في ملف حقوق الإنسان”.

وفي نهاية حديثها، لفتت النائبة، إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإنجازات علي كافة الأصعدة وذلك يؤهلها من وضعها تحت النظر في كل ما يخص العلاقات الدبلوماسية الدولية.