الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا جوهريا في خفض التصعيد بالأراضي المحتلة

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنَّ إدارة أمريكا الحالية تهتم بشؤون الفلسطينيين وترغب في إقامة علاقة معهم.

وأضاف «وربيرج» في مداخلة عبر «زووم» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن الحل الوحيد للصراع «الفلسطيني - الإسرائيلي» حل الدولتين من خلال دعم الظروف المناسبة والوصول إلى مفاوضات.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة جاءت من أجل الاستماع إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدد من القادة في المنطقة خصوصًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، أنَّ مصر لعبت دورًا جوهريًا في خفض التصعيد منذ سنوات داخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن أدركت أهمية الدور المصري في المناقشات، وذكر أننا ندعو جميع الأطراف لخفض العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق توجهه لزيارة مصر وإسرائيل والضفة الغربية، وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توجهت إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، ورحلتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير الخارجية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي».

https://youtu.be/MrzdGdYRPkM