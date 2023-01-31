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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحوش الصحراء .. 5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

5 سيارات دفع رباعي
5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

يضم السوق السعودي العديد من طرازات 2023 التي تحمل أسماء رنانة لأبرز العلامات التجارية، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والتجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى القدرات الفنية ومنها تقنيات الدفع الرباعي المميزة، والتي تقدم افضلية الأداء وخاصة على الطرق الوعرة والصحراوية.

 

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

 

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

1 - جيب شيروكي موديل 2023 

 

يمكن للسيارة  جيب شيروكي موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية، حيث دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، بقوة قدرها 290 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

تقدم السيارة بسعر يبلغ 229,400 ريال حتى 296,300 ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

2 - نيسان باترول موديل 2023 

 

زودت السيارة  نيسان باترول موديل 2023 بمحرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 275 حصانا، وعزم دوران 395 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 428 حصانا، سعة 5600 سي سي، مع 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما جاءت الفئة nismo بمحرك 8 سلندر ينتج 428 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

تبدأ اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2023  من 201,100 ريال إلى 407,399 ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

3 - رنج روفر ديفيندر موديل 2023 

 

دعمت السيارة  رنج روفر ديفيندر موديل 2023 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ضخ 300 حصانا و 400 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 3000 سي سي بقوة 400 حصانا و 550 نيوتن/متر، إلى جانب الفئة عالية التجهيز التي تتضمن محرك 5000 سي سي، قادر على ضخ 517 حصانا، و 625 نيوتن/متر.

 

تتراوح أسعار السيارة  رنج روفر ديفيندر موديل 2023  بين 290,030 ريال و 666,080 ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

4 - تويوتا لاند كروزر موديل 2023 

 

تعتمد السيارة  تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، بقوة 409 حصانا، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 

تبدأ اسعار السيارة  تويوتا لاند كروزر موديل 2023 من 263,120 ريال إلى 404,570 ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

5 - جي ام سي اكاديا موديل 2023 

 

جاءت السيارة جي ام سي اكاديا موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، يتمكن من انتاج 310 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 366 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة، إلى جانب القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.8 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة جي ام سي اكاديا موديل 2023  من 146,230 ريال إلى 181,900 ريال.

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