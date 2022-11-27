5 سيارات للعائلة السعودية موديل 2023 .. صور

يضم السوق السعودي على باقة متنوعة من موديلات 2023، ومنها السيارات العائلية والتي تتسم بمساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب الكثير من التجهيزات الفنية المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات عائلية موديل 2023 بالسوق السعودي.

5 سيارات عائلية موديل 2023

1 - تويوتا انوفا 2023

تأتي السيارة تويوتا انوفا 2023 بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، بقوة 164 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى محرك آخر ينتج عزم دوران 360 نيوتن/متر، وقوة قدرها 174 حصانا.

تبدأ اسعار السيارة تويوتا انوفا 2023 من 104 الف ريال إلى 112 الف ريال.

5 سيارات عائلية موديل 2023

2 – شيري تيجو 8 برو 2023

دعمت السيارة شيري تيجو 8 برو 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بقوة 170 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 8 برو 2023 نحو 76 الف ريال للفئة الاولى وحتى 95.200 ريال للفئة كاملة التجهيزات.

5 سيارات عائلية موديل 2023

3 - ميتسوبيشي اكسباندر 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع امامي، مقترن بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بسعر 72.450 الف ريال سعودي.

5 سيارات عائلية موديل 2023

4 - جيلي اوكافانجو 2023

تحتوي السيارة جيلي اوكافانجو 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.

يبلغ سعر السيارة جيلي اوكافانجو 2023 بقيمة تتراوح بين 81.650 ريال و 97.750 ريال.

5 سيارات عائلية موديل 2023

5 - سوزوكي ارتيجا 2023

تستمد السيارة سوزوكي ارتيجا 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، وبسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية.

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2023 بسعر يبدأ من 72 الف ريال حتى 78 الف ريال.