ارجع بيها | 5 سيارات اعتمادية للمصرين في السعودية .. تفصايل وأسعار

يبحث المصريون في السعودية، عن شراء سيارة جديدة وسط العديد من السيارات الاعتمادية المقدمة هناك، والنزول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء التي تتعلق بهذا الشأن، التي اتاحت العديد من السبل امام هذا الامر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات اعتمادية موديل 2023 في السوق السعودي.

5 سيارات اعتمادية موديل 2023 في السوق السعودي

1 - تويوتا كورولا 2023

تقدم السيارة تويوتا كورولا 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 168 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك هجين 1800 سي سي، ومحرك اخر سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تبدأ اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 بقيمة تتراوح بين 75.555 ريال و 100.740 ريال.

5 سيارات اعتمادية موديل 2023 في السوق السعودي

2 - كيا سيراتو 2023

زودت السيارة كيا سيراتو 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، يتمكن من انتاج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر/ساعة.

تقدم السيارة كيا سيراتو 2023 بسعر يبدأ من 88.088 ريال إلى 100.968 ريال.

5 سيارات اعتمادية موديل 2023 في السوق السعودي

3 - هيونداي النترا 2023

حصلت السيارة هيونداي النترا 2023 على محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 127 حصانا، و 157 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 159 حصانا، وعزم دوران 192 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر/ساعة.

تتراوح اسعار السيارة هيونداي النترا 2023 بين 84.450 ريال و 141.375 ريال.

5 سيارات اعتمادية موديل 2023 في السوق السعودي

4 - كيا سبورتاج 2023

دعمت السيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك 1600 سي سي و 2000 سي سي، بقوة تتراوح بين 155 و 180 حصانا، وعزم دوران بين 192 و 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع تقنيات الدفع الامامي والكلي للعجلات.

تبدأ اسعار السيارة كيا سبورتاج 2023 من 96.023 ريال إلى 159.273 ريال.

5 سيارات اعتمادية موديل 2023 في السوق السعودي

5 - ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

تتسارع السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 9.3 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية بلغت 147 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تتراوح اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بين 92 الف و 112 الف ريال.