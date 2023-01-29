عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات في السعودية 2023.. تبدأ من 50 ألف ريال

ارخص ٥ سيارات في
ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

يحتوي السوق السعودي على العديد من طرازات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية الخاصة بكل اصدار وعلامة تجارية، ويبحث البعض عن اقناء سيارة تلبي احتياجات التنقل مع سعر مناسب إلى جانب هذه النقاط.

تبدأ بـ400 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر |صور

أرخص 5 سيارات في السوق الإماراتي

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

1 – رينو سيمبول 

 

تعتمد السيارة رينو سيمبول على ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 102 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.

 

تقدم السيارة رينو سيمبول بقيمة سعرية بلغت 50.370 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

2 - نيسان صني 

 

جاءت السيارة نيسان صني بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 118 حصانا، وعزم دوران 149 نيوتن/متر.

 

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني من 58,918 ريال إلى 75,699 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

3 - هيونداي اكسنت 

 

زودت السيارة هيونداي اكسنت بمحرك 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 100 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، بينما تعمل السيارة بمحرك اخر سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 161 نيوتن/متر، جميعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي عبر تقنية الجر الامامي.

 

تتراوح اسعار السيارة بين 66,740 ريال و 78,125 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

4 - شيري تيجو 4 برو

 

تنتمي السيارة شيري تيجو 4 برو إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، بينما تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 113 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 143 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT.

 

تتراوح اسعار السيارة شيري تيجو 4 برو بسعر يبدأ من 55 الف ريال حتى 62.900 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

5 - سوزوكي سياز 

 

تصل السيارة سوزوكي سياز من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 104 حصانا، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سياز من 57,385 ريال إلى 68,425 ريال.

تقنية الفيديو ارخص ٥ سيارات السعودية السعودية 2023 السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة مستعملة من فولكس فاجن .. اشتريها بـ 30 ألف جنيه

تبدأ بـ400 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر |صور

سيارة سوزوكي المفضلة للشباب في مصر |صور

لو راجع من الكويت .. سعر هيونداي كريتا 2023 بالجنيه المصري

أرخص سيارة سيدان موديل 2023 في عمان .. صور

بلمسات ذهبية.. مانهارت تبهر محبي رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة |صور

سعر أوبل موكا 2023 بعد الزيادة الأخيرة .. صور

من 0 لـ 100 خلال 2.4 ثانية.. أسرع 5 سيارات في السعودية|صور

ترشيحاتنا

قندوسي يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خناقات بين أهالي دمياط على فيس بوك بسب ياسمين عز

أحمد قندوسي: سعيد بالانضمام إلى نادي القرن.. وأعلم حجم شعبية الأهلي

لماذا جاءت الأشهر الحرم منفصلة وليست متصلة ؟ اعرف السبب

أرخص 5 سيارات في السعودية 2023.. تبدأ من 50 ألف ريال

أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 29-1-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

الكبسولة المشعة .. أستراليا تعلن عن كارثة جديدة تهدد البشرية

بلون التورتة .. شاهد إطلالة جورجينا فى حفل عيد ميلادها

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ