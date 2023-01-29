أرخص 5 سيارات في السعودية 2023.. تبدأ من 50 ألف ريال

يحتوي السوق السعودي على العديد من طرازات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية الخاصة بكل اصدار وعلامة تجارية، ويبحث البعض عن اقناء سيارة تلبي احتياجات التنقل مع سعر مناسب إلى جانب هذه النقاط.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

1 – رينو سيمبول

تعتمد السيارة رينو سيمبول على ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 102 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.

تقدم السيارة رينو سيمبول بقيمة سعرية بلغت 50.370 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

2 - نيسان صني

جاءت السيارة نيسان صني بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 118 حصانا، وعزم دوران 149 نيوتن/متر.

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني من 58,918 ريال إلى 75,699 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

3 - هيونداي اكسنت

زودت السيارة هيونداي اكسنت بمحرك 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 100 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، بينما تعمل السيارة بمحرك اخر سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 161 نيوتن/متر، جميعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي عبر تقنية الجر الامامي.

تتراوح اسعار السيارة بين 66,740 ريال و 78,125 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

4 - شيري تيجو 4 برو

تنتمي السيارة شيري تيجو 4 برو إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، بينما تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 113 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 143 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT.

تتراوح اسعار السيارة شيري تيجو 4 برو بسعر يبدأ من 55 الف ريال حتى 62.900 ريال.

ارخص ٥ سيارات في السعودية 2023

5 - سوزوكي سياز

تصل السيارة سوزوكي سياز من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 104 حصانا، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سياز من 57,385 ريال إلى 68,425 ريال.