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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهات حكومية.. الزراعة تعلن عن مفاجأة بشأن السيطرة على سوق الأعلاف

اعلاف
اعلاف

كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الاعلاف.

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وقال الصياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، مساء اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بموضوع الاعلاف، مضيفا أن مصر تستهلك 23 مليون طن اعلاف سنويا.

وتابع نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن هناك جهات حكومية تعمل على استيراد الذرة الصفراء، وطرحها في الأسواق بأسعار رخيصة، بهدف السيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار.

وأشار  المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إلى أنه أيضا يتم العمل على زراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء لتوفير الاعلاف الموسم المقبل.

مدبولى مصطفى الصياد وزير الزراعة الأعلاف عمرو أديب

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