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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. انهيار عقار قديم بحى الجمرك على أسرة وسيدة مسنة دون إصابات

أثار انهيار العقار
أثار انهيار العقار

شهد حي الجمرك، وسط الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي وطابق واحد ويقيم به سيدة مسنة وأسرة واحدة، دون إصابات.

وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ا تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار رقم 3 حاره اللقاني بالمنشية خلف مستوصف ابن خلدون في نطاق حي الجمرك، وعلي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية.

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وجهت مريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية، نعمة زكي مدير إدارة الجمرك لتوجه فريق الإغاثة من الإدارة للمعاينه والحصر، وتبين أن العقار مكون من ارضي ودور واحد، ويقيم به سيدة مسنة وأسرة مكونة من أربعة أفراد.

ذكر بيان المديرية أنه جارى عمل الأبحاث الاجتماعية لتقديم كافة المساعدات للأسر المتضررة، من خلال الجمعيات الأهلية وصرف مساعدات الإعاشة وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.

الاسكندرية التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية غرفة عمليات انهيار عقار مديرية التضامن الاجتماعي سيدة مسنة إصابات

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