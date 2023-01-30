الإسكندرية.. انهيار عقار قديم بحى الجمرك على أسرة وسيدة مسنة دون إصابات

شهد حي الجمرك، وسط الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي وطابق واحد ويقيم به سيدة مسنة وأسرة واحدة، دون إصابات.

وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ا تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار رقم 3 حاره اللقاني بالمنشية خلف مستوصف ابن خلدون في نطاق حي الجمرك، وعلي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية.

وجهت مريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية، نعمة زكي مدير إدارة الجمرك لتوجه فريق الإغاثة من الإدارة للمعاينه والحصر، وتبين أن العقار مكون من ارضي ودور واحد، ويقيم به سيدة مسنة وأسرة مكونة من أربعة أفراد.

ذكر بيان المديرية أنه جارى عمل الأبحاث الاجتماعية لتقديم كافة المساعدات للأسر المتضررة، من خلال الجمعيات الأهلية وصرف مساعدات الإعاشة وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.