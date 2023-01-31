في ذكرى وفاة زيزي البدراوي.. تعرف على آخر أعمالها ومحطاتها الفنية

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة زيزي البدراوي، التي رحلت عن عالمنا في 31 يناير عام 2014 تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين، رحلت بعدما قدمت لنا باقة من الأعمال الفنية الرائعة التي ما زالت عالقة في وجدان محبيها.

زيزي البدراوي ومولدها:

ولدت فدوي فدوى جميل عبد الله البيطار، الاسم الحقيقي لزيزي البدراوي، في 9 يونيو عام 1944، وبدأت حياتها الفنية عندما اكتشفها المخرج عزالدين ذو الفقار عام 1957، وقدمها لتشارك في فيلم «بورسعيد»، وأعاد المخرج حسن الإمام اكتشافها واختار لها اسم «زيزي»، منذ فيلمها الثاني عواطف، عام 1958، ومن هنا توالت عليها الأعمال الفنية وراء بعضها البعض، لتصبح فنانة قديرة من فنانات الزمن الجميل.



قدمت زيزي البدراوي العديد من الأعمال الفنية التنموعة في التليفزيون والسينما والدراما من أبرزها:

المال والبنون، ليالي الحلمية، حضرة المتهم أبي، رد قلبي، حب تحت الحراسة، عسكر وحرامية، صوت من الماضي، قلب ميت ، كلمة حق، حق مشروع، الفنار، أحلام وردية، ميراث الشر، الطريق إلي الحقيقة، الركين، الصقر شاهين، بابا نور، سمارة، تلك الليلة، نقطة ضعف، أرواح هادئة، نور القمر، يعود الماضي يعود، نهار وليل، بيت الجمالية، ويبقي أمل، اعترافاتي، آخر جنان، حب في القاهرة، الدوائر المغلقة، بالأمر المباشر، قضية معالي الوزيرة، الطريق إلي الحقيقة، حلم ابن السبيل، انا وبناتي في الزحام، وبعد الظلام تشرق الشمس، حلم العمر، الفسطاط، البنورة المسحورة، الحواجز الزجاجية، المتهمة.



آخر الأعمال الفنية التي قدمتها الفنانة زيزي البدراوي هو مسلسل البيت عام 2014.

زيجاتها

أول زيجاتها كانت من المخرج عادل صادق عام 1966، ولكن لم يستمر العُش طويلاً وانفصالا عام 1972.

تزوجت في بداية السبعينيات من خارج الوسط الفني، ولم تستمر هذة الزيجة أيضاً ووقع الطلاق عام 1988، ولم تتزوج بعدها ولم تنجب في كلا زيجتها.

رحيلها

رحلت الفنانة زيزي البدراوي، عن عالمنا في ٣١ يناير عام 2014، وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب معاناة مع أمراض السرطان والقلب وضيق التنفس والشلل الرعاش، رحلت وتركت وراءها رصيد ضخم من الأعمال الفنية المتنوعة.