عبدالجليل: استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في المونديال متوقع.. وبلحاج إضافة للزمالك

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن استبعاد برونو سافيو من قائمة الأهلي في كاس العالم للأندية ليس مفاجئ، وكان متوقعًا بسبب تراجع مستواه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بيرسي تاو غير مضمون بسبب كثرة إصاباته، وكان لابد من وجود شادي حسين فهو أفضل واقوى، وكنت أتمنى مشاهدة كريستو مع الأهلي".

وأضاف: "لا يجوز جلب لاعب بملايين الدولارات ومن ثم جلوسه بديلا، وكولر يحب المهاجم الوهمي، ومحمد شريف مهاجم متحرك، والأهلي دائما كان يعتمد على مهاجم قوي داخل الصندوق مثل فلافيو".

وأكمل: "يجب على الأهلي عدم الاستعجال في حسم ملف المهاجم الجديد، وسعر جاكسون موليكا غالي جدًا".

وتابع: "سافيو لن يكون له دورا جيدا مع الأهلي، وقد يخرج للإعارة إلى أي نادٍ مثل سموحة الذي تربطه علاقة جيدة مع النادي، لم يقدم المستوى المأمول مع الفريق مثل ميكيسوني، وعبدالقادر وكهربا أفضل من اللاعب البرازيلي بمراحل".

وزاد: "بلحاج سيكون إضافة للزمالك، فهو قادر على اللعب في أكثر من مركز، وزيزو قد ينتقل للجبهة اليسرى أيضا، ودغموم لاعب المصري مع وليد الكرتي هما من أفضل المحترفين في مصر، ودغموم سينتقل لنادي أكبر في الدوري المصري".

وأتم: "علي معلول سيعطي للأهلي موسم آخر، لكنه لن يلعب أكثر من ذلك، والأهلي يصنع فريق للمستقبل، وسن معلول يتقدم، وكذلك عمرو السولية لذلك الأهلي يجهز البدائل في الوقت الراهن بشكل سريع".