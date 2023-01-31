فرنسا.. لماذا يرفض المواطنون مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد؟

قد تكون المظاهرة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد التي جرت بعد ظهر يوم الخميس الماضي نذير شؤم للرئيس إيمانويل ماكرون حين تجمع حوالي 80 ألف شخص في باريس، ما بين مليون ومليونين في جميع أنحاء فرنسا.

فهي أكبر تجمع بالمقارنة مع أي احتجاج فرنسي آخر منذ أكثر من عقد.

رفض شعبي

كان المتظاهرون في الشارع المؤدي من ساحة الجمهورية إلى ساحة الباستيل في شمال شرق باريس يرفعون لافتات تقول أشياء مثل "أنا أحب معاش تقاعدي" و"هذا [الإصلاح] ليس حتميًا، ولا يخلق عدالة اجتماعية".

بصرف النظر عن رفع اللافتات ، كان المتظاهرون يهتفون "نحن هنا، حتى لو كان ماكرون لا يريدنا"

وسلط تقرير أعدته وكالة دوتشيه فيليه الألمانية الضوء علي رفض الفرنسيين لمشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وقالت معلمة المدرسة الابتدائية لـDW: "الأمر لا يتعلق فقط بالمعاشات التقاعدية. الخطط تضع علامة استفهام على قلب نظامنا الاجتماعي". وأضافت: "الأوقات صعبة بالفعل بشكل لا يصدق، وأيضًا بسبب ارتفاع الأسعار. ويأتي الإصلاح فوق كل ذلك. أصبح مجتمعنا يتجه بشكل متزايد نحو السوق، لكننا لا نريد ذلك".

وتظهر استطلاعات الرأي أن 70٪ من الفرنسيين يعارضون الخطط - وهم في ازدياد.

دفاع الحكومة

في المقابل، تقول الحكومة الفرنسية إن الإصلاح ضروري لإنقاذ نظام الدفع أولاً بأول في فرنسا، حيث يدفع العمال للمعاشات التقاعدية من خلال الضرائب.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمام مجلس الشيوخ في منتصف يناير الجاري: "نسبة العمال المتقاعدين آخذة في الانخفاض وهذا يهدد نظامنا. مع هذا المشروع، سنضمن مستقبل نموذج التقاعد الخاص بنا".

على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، لا يتضمن نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا أي عناصر ممولة من رأس المال.

تهدف الحكومة الفرنسية الآن إلى زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد في النظام من 62 إلى 64 عامًا حتى عام 2030. واعتبارًا من عام 2027، يحتاج الناس إلى العمل لمدة 43 عامًا - بدلاً من 42 عامًا - للحصول على معاش تقاعدي كامل.

ستحافظ خطط ماكرون على التقاعد المبكر للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جدًا، مع الحفاظ على بعض أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة مع آخرين، مثل تلك الخاصة بسائقي المترو في باريس.

تهدف الحكومة أيضًا إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنحو 100 يورو إلى 1200 يورو شهريًا.

يستند المشروع الإصلاحي إلى تقرير صادر عن لجنة خبراء مفوضة من الحكومة الفرنسية تتوقع أن تصل مدفوعات المعاشات التقاعدية إلى 14.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2032 بدلاً من 13.8٪ حاليًا.

ذلك يعتقد بعض الاقتصاديين أن سن التقاعد يحتاج إلى رفع.