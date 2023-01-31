عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. لماذا يرفض المواطنون مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد؟

مظاهرات ضد الرئيس
مظاهرات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قد تكون المظاهرة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد التي جرت بعد ظهر يوم الخميس الماضي نذير شؤم للرئيس إيمانويل ماكرون حين تجمع حوالي 80 ألف شخص في باريس، ما بين مليون ومليونين في جميع أنحاء فرنسا. 

فهي أكبر تجمع بالمقارنة مع أي احتجاج فرنسي آخر منذ أكثر من عقد. 

رفض شعبي

كان المتظاهرون في الشارع المؤدي من ساحة الجمهورية إلى ساحة الباستيل في شمال شرق باريس يرفعون لافتات تقول أشياء مثل "أنا أحب معاش تقاعدي" و"هذا [الإصلاح] ليس حتميًا، ولا يخلق عدالة اجتماعية".
بصرف النظر عن رفع اللافتات ، كان المتظاهرون يهتفون "نحن هنا، حتى لو كان ماكرون لا يريدنا"

وسلط تقرير أعدته وكالة دوتشيه فيليه الألمانية الضوء علي رفض الفرنسيين لمشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وقالت معلمة المدرسة الابتدائية لـDW: "الأمر لا يتعلق فقط بالمعاشات التقاعدية. الخطط تضع علامة استفهام على قلب نظامنا الاجتماعي". وأضافت: "الأوقات صعبة بالفعل بشكل لا يصدق، وأيضًا بسبب ارتفاع الأسعار. ويأتي الإصلاح فوق كل ذلك. أصبح مجتمعنا يتجه بشكل متزايد نحو السوق، لكننا لا نريد ذلك".

وتظهر استطلاعات الرأي أن 70٪ من الفرنسيين يعارضون الخطط - وهم في ازدياد.

دفاع الحكومة

في المقابل، تقول الحكومة الفرنسية إن الإصلاح ضروري لإنقاذ نظام الدفع أولاً بأول في فرنسا، حيث يدفع العمال للمعاشات التقاعدية من خلال الضرائب. 

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمام مجلس الشيوخ في منتصف يناير الجاري: "نسبة العمال  المتقاعدين آخذة في الانخفاض وهذا يهدد نظامنا. مع هذا المشروع، سنضمن مستقبل نموذج التقاعد الخاص بنا".

على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، لا يتضمن نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا أي عناصر ممولة من رأس المال. 

تهدف الحكومة الفرنسية الآن إلى زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد في النظام من 62 إلى 64 عامًا حتى عام 2030. واعتبارًا من عام 2027، يحتاج الناس إلى العمل لمدة 43 عامًا - بدلاً من 42 عامًا - للحصول على معاش تقاعدي كامل.

ستحافظ خطط ماكرون على التقاعد المبكر للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جدًا، مع الحفاظ على بعض أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة مع آخرين، مثل تلك الخاصة بسائقي المترو في باريس. 

تهدف الحكومة أيضًا إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنحو 100 يورو إلى 1200 يورو شهريًا.

يستند المشروع الإصلاحي إلى تقرير صادر عن لجنة خبراء مفوضة من الحكومة الفرنسية تتوقع أن تصل مدفوعات المعاشات التقاعدية إلى 14.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2032 بدلاً من 13.8٪ حاليًا.

ذلك يعتقد بعض الاقتصاديين أن سن التقاعد يحتاج إلى رفع. 

فرنسا التقاعد ماكرون الحكومة الفرنسية باريس نظام التقاعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

"هات بعضك وتعالى".. رد فعل الرئيس الراحل مبارك على طلب أمريكا.. فيديو

ترشيحاتنا

حتى كبار السن.. نظام زيلينسكي يصدر أحكاما بسجن المتهربين من الخدمة العسكرية

بيراميدز يطلب لاعب الزمالك و20 مليون جنيه لرحيل عبد الله السعيد

محمد عبدالواحد: البنك الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. وهذا سبب غضبي أمام المحلة

بعد أنباء إصابته.. كريستيانو رونالدو يطمئن جمهوره من التمرين

عضو سابق بالزمالك: أمير مرتضى تعمد عدم توثيق عقدي إمام عاشور وعبدالله جمعة

هل يحرم مس المصحف بدون وضوء ؟ .. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق المصحف.. شاهد ما فعله المسلمون أمام سفارة السويد بإندونيسيا.. فيديو

نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

12 متظاهرا يقتحمون مقر أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا.. فيديو

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ