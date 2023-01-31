شبانة: الشناوي قائد الوفاء والمقارنة مع إمام عاشور ليست عادلة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رفض عروضا مغرية للرحيل عن المارد الأحمر، منها عرضا مغريا من النصر السعودي واللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الشناوي رفض اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، وكان سيلعب أساسيا لمدة 6 شهور بـ2 مليون دولار، وكذلك رفض عرضا من ويجان الإنجليزي في يناير الجاري".

وأضاف: "الشناوي تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعد وصول عروض مغرية له، وأكد له أنه تحت أمر النادي، وتم إبلاغ رئيس النادي محمود الخطيب بهذه العروض".

وتابع: "كولر تمسك بوجود الشناوي وأكد حاجته للحارس، وتم إبلاغ الشناوي، الذي أكد أنه تحت أمر النادي ويريد البقاء أيضا داخل القلعة الحمراء".

وزاد: "لاتجوز المقارنة مطلقا بين موقف الشناوي وإمام عاشور، الأخير لازال صغير السن، ويرغب في اللعب أوروبيًا، وكان هناك لاعبين أخرين مثل رمضان صبحي وعبدالله السعيد ورحلوا بسبب الماديات".

وأكمل: "الشناوي قائد الوفاء، ويستحق التقدير والاحترام الشديد من جانب مسئولي الاهلي الذين بادروا بالإعلان عن موقف اللاعب ورفضه المغريات من جانب أندية النصر السعودي وويجان الإنجليزي".

وأتم: "أطالب جمهور الأهلي بتدشين هاشتاج الشناوي قائد الوفاء، ولابد أن يدخل جمهور القلعة الحمراء وأن يتفاعلوا مع الهاشتاج ويصبح رقم 1، من أجل تقديم التقدير اللازم للشناوي، وأراهن على جمهور النادي بأنه هاشتاج الشناوي قائد الوفاء سيتصدر مواقع التواصل الاجتماعي".